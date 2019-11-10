مصطفى محمد يتحدث عن دور فيرمينو مع ليفربول ويشيد بمهاجمي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي ونادي الزمالك، أن مصر تمتلك مهاجمين مميزين، مشيرا الى أن فريقه يمتلك ثلاثي جيد وهم أحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر منسي.
مصطفى محمد سجل هدف انتصار مصر الأولمبي على مالي في افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عام، وحصل على جائزة "رجل المباراة".
وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وغانا بالجولة الثانية "لا يوجد نجم في منتخب مصر، نحن جميعا على قلب رجل واحد، الجميع يساعد بعضه البعض".
وأكمل "اذا كنت مميز فهذا يعود لجميع أفراد الفريق، أشكرهم واهدي لهم جائزة رجل مباراة مصر ومالي".
وواصل "مصر تمتلك مهاجمين مميزين للغاية، ففي المنتخب الأولمبي هناك أحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر منسي، طريقة اللعب في بعض الأحيان تجعل للمهاجم مهام أخرى".
وواصل "قد يساعد في فتح الثغرات لزملائه في الدفاع وأمور أخرى، سنجد أن فيرمينو في ليفربول لا يسجل كثيرا، لكنه يساهم في أهداف لمحمد صلاح وساديو ماني، فهو عامل مساهد في تألقهم".
واختتم "إن شاء الله جميعا نكون على قدر المسؤولية، هدفنا التأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة، نشكر الجماهير ونتمنى تواجدهم بكثرة في الفترة المقبلة".
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