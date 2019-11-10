غريب يتحدث عن الاستحواذ.. ويصرح: ولا يوجد مدرب يقول للاعبيه "ارجعوا دافعوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن أي نتيجة مباراة بكرة القدم لا تُحتسب بالاستحواذ ولكن باستغلال الفرص وعدد الأهداف.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لملاقاة نظيره الغاني مساء الإثنين بملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وتتصدر مصر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على مالي في الافتتاح، بينما يمتلك المنتخب الغاني نقطة بعد تعادله القاتل مع الكاميرون بهدف لكل فريق.

وقال شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي "مباراة غانا مهمة في مشوارنا بالبطولة، لدينا هدف نريد الوصول إليه وهو التأهل للأولمبياد، لدينا معركة شريفة ومباراة غانا طريقنا للدور الثاني".

وأكمل "نعرف مميزات وعيوب منتخب غانا، نعلم أنهم يستحوذون على الكرة بشكل إيجابي، شاهدنا جميع عناصرهم ونعرفهم جيدا".

وشدد "منتخب مصر ليس لديه سوى طريق واحد وهو تحقيق حلم التأهل للأولمبياد".

وواصل "لا يوجد مدرب في الدنيا يقول للاعبين كفاكم هجوما وعودوا للدفاع وتراجعوا للخلف، في بعض الأوقات شعور اللاعبين بالمسؤولية يجعلهم يفعلوا بعض الأمور تكون خارج المتفق عليه".

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وصرح "في كرة القدم النتيجة لا تحتسب بالاستحواذ، قد تكن فريقا من هجمات وفرص قليلة يسجل عكس الفريق المستحوذ، لكن بالتأكيد لم أقل للاعبين تراجعوا للخلف، مصر منتخب كبير".

وأشار "طريقة اللعب قد تتغير داخل الملعب وفقا لعدد من الاعتبارات، على الورق قد نبدأ بطريقة لها مسمى معين وتتغير بعد ذلك، لكل مباراة ظروفها الخاصة، ودراستنا لمالي جعلتنا نختار طريقتنا معهم".

وشرح "اي شخص كان يتابع منتخب مالي سيعلم جيدا لماذا اخترنا تلك الطريقة، كان يجب أن نفرض عليهم اسلوب لعب معين ولا نجعلهم يتحكمون في الأمور، شاهدنا مباراتهم مغ المغرب وكم الفرص والانفرادات المهدرة من جانبهم".

وتحدث "في النهاية مالي لم تذهب سوى بفرصتين على منتخب مصر، جميع منتخبات البطولة لديهم مستوى متقارب، النتائج قريبة للغاية، ونحن لدينا ضغوط من نوع أخر تتمثل في كون البطولة على أرضنا".

واستكمل "على سبيل المثال، في أمم 2006 حققنا اللقب لكن بأداء أقل من أمم 2008 و2010، كان هناك اختلاف عن 2006 لكوننا نلعب خارج مصر، وفي التصفيات حاليا الأمر أصعب من النهائيات بكل تأكيد".

واختتم شوقي غريب تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قائلا "نحن نستعد لمباراة غانا بشكل إيجابي وإن شاء الله نقدم نتيجة طيبة، وأتمنى أن لا يكون هناك أي إصابات".