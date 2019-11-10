مران المنتخب.. الشحات يبدأ التأهيل.. واحتفال خاص بفتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: خاض حسين الشحات لاعب منتخب مصر تدريبات تأهيلية على هامش مران المنتخب الصباحي بمدينة برج العرب في الإسكندرية. وبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب ضمن البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يخضع له تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا للتعافي من إصابته. وتعرض صانع الألعاب لكدمة قوية في العضلة الأمامية خلال مشاركتة فى ودية المنتخب الأخيرة مع ليبيريا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف. Advertisements من جانبه، حرص حسام البدرى ،المدير الفنى للمنتخب، على مشاركة أحمد فتحى نجم الفريق بمناسبة عيد ميلاده حيث تقرر إحضار تورتة له عقب انتهاء المران المسائى اليوم. وهنأ محمد بركات مدير المنتخب وجميع أعضاء الجهاز الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالى واللاعبون زميلهم بهذه المناسبة السعيدة فى ظل حالة الحب والترابط بين جميع أعضاء المنتخب الوطنى. ويستعد الفريق لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 الشهر الجاري ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

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