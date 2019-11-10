شوقي غريب يوجه رسالة لجماهير مصر قبل موقعة غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على توجيه رسالة للجماهير وطالبهم بالتواجد بشكل أكبر في المباريات المقبلة للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لملاقاة نظيره الغاني مساء الإثنين بملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وتتصدر مصر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على مالي في الافتتاح، بينما يمتلك المنتخب الغاني نقطة بعد تعادله القاتل مع الكاميرون بهدف لكل فريق.

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وقال غريب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الأحد "نحن نعلم منتخب غانا جيدا، قمنا بدراستهم مثلما فعلنا مع مالي، لديهم طريقة مختلفة تماما، هم منتخب مميز للغاية ولديهم لاعبين مميزين".

وواصل " غانا مزيج من اللاعبين المحليين والمحترفين، دوافعهم قد تكون مختلفة عن مالي، مباراتهم الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لتلك البطولة صعدوا من الجزائر، تلك الأمور في الحسبان".

وأضاف "بالطبع هناك ضغوط مختلفة على منتخب مصر كون البطولة على ارضنا خاصة بعد اخفاق المنتخب الأول بالبطولة الأفريقية الأخيرة، إن شاء الله نحقق أمر جيد لبلدنا".

واختتم "نشكر الجماهير المصرية على تواجدها بمباراة الافتتاح، نتمنى أن تزداد أعداد الجماهير، هذا الجيل يستحق هذا الأمر، وإن شاء الله لن نخذلكم، وننتظر دعمكم لنا".