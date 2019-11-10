قبل انطلاقها بساعات.. أرقام عن قمة ليفربول والسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ساعات قليلة تفصلنا عن قمة مباريات الأسبوع الـ12 للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستجمع بين ليفربول متصدر الترتيب ومانشستر سيتي حامل اللقب على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

ويحتل ليفربول صدارة بريميرليج برصيد 31 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي رابعًا برصيد 25 نقطة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام القمة قبل موقعة الليلة:

- التاريخ يصب في صالح ليفربول الذي خسر مرة واحدة فقط في آخر 28 مباراة على ملعبه أمام مانشستر سيتي محققا 21 انتصارا، وتعود تلك الهزيمة إلى مايو 2003 حين خسر الريدز (2-1).

- حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في آخر 16 مواجهة أمام مانشستر سيتي على ملعب آنفيلد، محققا الانتصار في 11 مباراة والتعادل في خمس مباريات، وهي أطول سلسلة لا فوز لمان سيتي في تاريخه أمام أي منافس.

- لم يخسر ليفربول في آخر 45 مباراة على ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزي، محققا الفوز في 35 مباراة مقابل التعادل في 10 مباريات، وتأخر في النتيجة لمدة 154 دقيقة فقط خلال تلك الفترة.

- ليفربول أكثر الفرق التي تمكنت من التغلب على حامل اللقب في تاريخ البريميرليج، بواقع 21 مرة، ومباراة اليوم تحمل رقم 35 بين حامل اللقب والمتصدر، وتمكن كل فريق من التغلب على الآخر في 9 لقاءات وحسم التعادل 16 لقاء.

- بعد تلقي أربعة هزائم متتالية في الدوري على يد ليفربول خلال عامي 2015 و2016، تلقى مانشستر سيتي هزيمة وحيدة في آخر خمس مواجهات أمام الريدز بالمسابقة، بجانب الانتصار مرتين والتعادل في مثلهما.

- وصل ليفربول إلى 28 مباراة متتالية دون التعرض لأي هزيمة في الدوري، كثالث أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ النادي، ويفصله 3 مباريات فقط عن معادلة الرقم القياسي (31 مباراة في الفترة من مايو 1987 حتى مارس 1988).

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- لم يخسر ليفربول سوى مرة واحدة فقط في آخر 50 مباراة في الدوري (41 انتصارا و8 تعادلات)، وكانت تلك الهزيمة أمام السيتي في شهر يناير الماضي.

- خلال الموسم الماضي، فشل ليفربول في التسجيل أمام مانشستر سيتي على ملعب آنفيلد، وهي المرة الأولى في 25 مواجهة جمعت بينهما في بطولة الدوري.

- فاز يورجن كلوب على بيب جوارديولا في 8 مباريات خلال مسيرته من أصل 17 مواجهة جمعت بينهما، كأكثر مدير فني تحقيقا للانتصار على مدرب السيتي.

- روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول التقى مع مانشستر سيتي في 12 مباراة أكثر من أي منافس آخر، ونجح البرازيلي في تسجيل خمسة أهداف وصناعة خمسة آخرين.

- أحرز الجناح السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول 17 هدفا في آخر 16 مباراة لعبها أساسيًا في آنفيلد خلال بطولة الدوري الإنجليزي.

- حقق مانشستر سيتي الفوز في 11 من أصل آخر 12 مبارة لعبها خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي، وكانت الهزيمة الوحيدة على يد نوريتش سيتي (3-2)، وسجل الفريق 30 هدفا بمعدل 2.5 في المباراة.

- لم ينجح السيتي في زيارة شباكه منافسيه في ست مباريات فقط من أصل 62 لعبها خارج ملعبه في بريميرليج تحت قيادة بيب جوارديولا، ثلاث منهم في الميرسيسايد (2 أمام ليفربول وهدف امام إيفرتون)، والثلاث الآخرين في لندن ضد توتنهام وكريستال بالاس وتشيلسي.

- خاض سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي 7 مباريات في "آنفيلد" في الدوري أمام ليفربول دون تسجيل أي هدف، ليمثل ذلك الملعب عقدة للاعب الأرجنتيني الذي سدد خلاله 10 تسديدات.

- أجويرو سجل 49 هدفا في 79 مباراة بالدوري الإنجليزي خلال يوم الأحد، وقد يصبح ثاني لاعب يصل لـ50 هدفا في ذلك اليوم بعد المهاجم الإنجليزي واين روني (63 هدفا في 142 مباراة).