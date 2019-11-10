لاعب غانا: المدرب طلب مننا الضغط على منتخب مصر وعدم استقبال أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب إيفانز منساه لاعب منتخب غانا الأوليمبي عن ثقته في فريقه قبل مواجهة مصر غدا في الجولة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة باستاد القاهرة.

ويلتقي المنتخب المصري الأوليمبي بنظيره الغاني في الثامنة مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وقال منساه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: "تحدث معنا المدرب عن عدة أمور وأهم شئ طالبنا به هو الضغط باستمرار على منتخب مصر وعدم استقبال أي هدف".

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وأضاف: "كما طالبنا بالاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة، لاكتساب الثقة ومع مرور الوقت سيكون هناك فرص وبالتالي يمكننا التسجيل".

واختتم منساه: "التأهل مهم جدا بالنسبة لنا لأننا لم نتأهل منذ فترة طويلة ونعلم جيدا صعوبة المهمة لكننا سنبذل قصارى جهدنا لنكون فخورين في النهاية بما حققناه لإسعاد الشعب الغاني".

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز في المباراة الافتتاحية على منتخب مالي بهدف نظيف، بينما يقع المنتخب الغاني في المركز الثاني برصيد نقطة بعد تعادله مع الكاميرون بهدف لمثله.