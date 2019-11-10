مدرب غانا: درسنا نقاط الضعف والقوة في منتخب مصر.. ولن نفرض رقابة على رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يرى إبراهيم تانكو مدرب منتخب غانا الأولمبي، أن المواجهة التي ستجمع فريقه مع منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، ستكون صعبة.

ويلتقي المنتخب المصري الأوليمبي بنظيره الغاني في الثامنة مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وقال تانكو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعتقد أن مباراتنا ضد مصر ستكون مباراة صعبة، ومتأكد أن فريقي سيكون جاهزا لها".

وأضاف المدير الفني لغانا: "المنتخب المصري جيد جدا، وأفضل لاعبيه هو رمضان صبحي، لكننا لن نواجه رمضان فقط، وسنواجه 11 لاعباً، لذا لن نفرض رقابة لصيقة على رمضان ونترك باقي اللاعبين، نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في مباراة الغد".

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وواصل: "ندخل المباراة بغرض الفوز على مصر، وأثق في فريقي أن يكون جاهزا للفوز على الفراعنة، لن نلعب على التعادل".

وتابع تانكو: "بالأمس شاهدنا المنتخب المصري لنتعرف علي نقاط القوة والضعف، في النهاية كل شيء سيعود لفريقي في الملعب".

وأكمل المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي: "أعتقد أن في بعض الأوقات يكون هناك أفضلية وفي بعض الأوقات يكون هناك ضعف منا، هدفنا الثلاث نقاط في مباراة الغد، لقد كنا نعاني لكي نصعد للأولمبياد، لكننا جئنا إلى هنا للتأهل إلى الأولمبياد".

واختتم تانكو تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "فريقي جاهز لمواجهة مصر غدا، وجمهور غانا حاضرا لدعمنا أمام الجمهور المصري".

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز في المباراة الافتتاحية على منتخب مالي بهدف نظيف، بينما يقع المنتخب الغاني في المركز الثاني برصيد نقطة بعد تعادله مع الكاميرون بهدف لمثله.