مدرب مالي: محبط بسبب الجمهور.. وارتكبنا أخطاء أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحدث فاجنيري ديارا، مدرب منتخب مالي الأولمبي، عن مواجهة نظيره الكاميروني في الخامسة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وقال ديارا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نعلم جيدا أننا سنجد الكلمات الصحيحة لاستخدامها في لقاء الغد، سنفعل كل شيء لعلاج الأخطاء في المباراة الماضية، خاصة اننا فشلنا في استغلال العمق".

وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد لتصحيح سلبيات المباراة الماضية أمام منتخب مصر والفوز بنقاط المباراة الثلاث، مؤكدا: "جئنا إلى هنا للفوز والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

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وأضاف: "موسى سيسوكو لم يحضر معنا إلى البطولة بسبب رفض ناديه التفريط في خدماته خاصة أن البطولة تقام خارج الأجندة الدولية".

وأكمل: "بعد أي مباراة لابد أن نحلل جيدا، وهذا هو الوقت الذي نضع خلاله استراتيجيتنا الخاصة، ويجب أن نتمتع بمعنويات عالية جدا، الخسارة جعلتنا أقوى، برغم كل شيء نحن قادرون على الاستمرار".

وتابع مدرب مالي أن حظوظ فريقه مازالت قائمة وهذا هو الأهم حاليا بالنسبة له، مشددا على أنه فريقه أمام مصر كان مستحوذا ولكنه استحواذ سلبي ولم يستطع تهديد المرمى، مؤكدا ضرورة العمل على علاج ذلك أمام الكاميرون.

وأتم قائلا: "كنت محبطا بعض الشيء لأن كرة القدم هي الجمهور، فأتمنى وجود الجماهير في كل المباريات، وألا تحضر للمنتخب المصري فقط".