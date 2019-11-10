محمود شلبي مديرا فنيا للمنتخب السعودي للتايكوندو

وقع محمود شلبي المدير الفني السابق للمنتخب المصري للتايكوندو، عقد مع الاتحاد السعودي للتايكوندو لقيادة المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة.

حيث وقع العقد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري مع المدرب الدولي المصري "محمود شلبي" كمدير فني للمنتخب السعودي الأول وذلك بمقر الاتحاد بحضور نائب الرئيس الأستاذ ابو بكر كردي والأمين العام الأستاذ سامي الطلب وأعضاء ومنسوبي الاتحاد. ويعد شلبي من أبطال مصر العالميين في رياضة التايكوندو كلاعب وكمدرب. فقد أحرز العديد من الميداليات العربية والأفريقية والعالمية كلاعب في صفوف المنتخب المصري في الفترة من ١٩٩٠ وحتى ٢٠٠٢.

وبدأ مشواره التدريبي مبكرا بعد اعتزاله اللعب مباشرة، حيث تولى مهمة مدرب

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المنتخب المصري في الفترة من ٢٠٠٢ وحتى ٢٠٠٩ ومدير فني من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٢، حقق خلالها العديد من الميداليات العربية والأفريقية والعالمية بأسم مصر.

ومن أبرز إنجازاته مع المنتخب المصري، حصول مصر على أول ميدالية أولمبية في تاريخها عن طريق تامر صلاح في دورة الألعاب الأولمبية أثينا ٢٠٠٤، بالإضافة إلى أحراز أول ميدالية ذهبية نسائية في بطولات العالم للجامعات عن طريق هداية ملاك.

كما ساهم في تحسن تصنيف لاعبي مصر: وصول لاعب مصري لأول مرة لقمة التصنيف العالمي، حيث احتل شريف وصفي المركز الأول وتصدر التصنيف

٩ أشهر كاملة كما أحتلت سهام الصوالحي ايضا المركز الأول عام ٢٠١٢. وفي عام ٢٠١٢ بدأ شلبي مرحلة جديدة في حياته التدريبية حيث تولى مهمة الخبير الفني للمنتخب القطري والتي استمر فيها حتى عام ٢٠١٦، كما شغل منصب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد القطري. وخلال توليه مسئولية المنتخب القطري ساهم في حصول الفريق على ثلاث ميداليات في بطولات أسيا وهي البطولات القارية الأصعب على الإطلاق بوجود أفضل دول العالم في رياضة التايكوندو مثل كوريا وايران وتايلند والصين.

وعلى الصعيد الأكاديمي فقد كان شلبي عضوا بلجنة المدربين بالاتحاد العالمي للتايكوندو في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٦، ومنذ عام ٢٠١٦ بدأ يعمل كمحاضر في الاتحاد العالمي بلجنة التدريب والتطوير. وستكون أول تحديات شلبي قيادة المنتخب السعودي في التصفيات الأسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ والمقرر إقامتها شهر أبريل المقبل بالصين.