سيد عبدالحفيظ يطمئن على ثنائي الأهلي الأجنبي

أجرى عبد الحفيظ اتصالًا هاتفيًا بالثنائي التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو لاعبي الفريق والمتواجدين مع منتخبي بلادهما، وذلك من أجل الاطمئنان عليهما.

ويتواجد معلول بمعسكر المنتخب التونسي الذي يستعد لخوض

مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية يومي 15 و 19 نوفمبر الجاري على الترتيب، في حين يتواجد جيرالدو مع منتخب أنجولا الذى يستعد لخوض مواجهتي جامبيا والجابون يومي 11 و17 من الشهر الجاري وذلك في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

يذكر أن الثنائي معلول وجيرالدو شاركا في معسكر الأهلي الأخير في الإمارات وغادرا فور انتهائه إلى بلديهما؛ للانضمام لمعسكر منتخبي تونس وأنجولا.