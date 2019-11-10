الجهاز الإداري بالأهلي يبدأت إجراءات استخراج تأشيرات تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات استخراج تأشيرات السفر إلي تونس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في افتتاح مشوار الفريق بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. في افتتاح مشوار الفريق بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالفريق قد أجريا بعض الاتصالات الهاتفية مؤخرًا مع السفارة المصرية في تونس؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بالرحلة . أجريا بعض الاتصالات الهاتفية مؤخرًا مع السفارة المصرية في تونس؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بالرحلة . يذكر أن قرعة دور المجموعات وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

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