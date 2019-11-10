سيد عبدالحفيظ يحفز ثلاثي الأهلي بالمنتخب الأوليمبي قبل مواجهة غانا

أجرى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالًا هاتفيًا بالثلاثي «رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي» لاعبي الأهلي المتواجدين بمعسكر المنتخب الأوليمبي؛ لتحفيزهم قبل مواجهة غانا المرتقبة غدٍ الاثنين في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تحتضنها مصر وتستمر حتى الـ22 من نوفمبر الجاري.. المرتقبة غدٍ الاثنين في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تحتضنها مصر وتستمر حتى الـ22 من نوفمبر الجاري.. وكان منتخبنا الأوليمبي قد حقق فوزه الأول بالبطولة أمس الأول على حساب نظيره المالي بهدف دون رد، حيث حرص عبدالحفيظ على الشد من أزر ثلاثي الأهلي متمنيًا التوفيق للمنتخب في مشوار البطولة الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأوليمبياد القادم طوكيو 2020.

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