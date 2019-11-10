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الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية غدًا

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الاثنين استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر

الحالي على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر

قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأربعاء الماضي.

يذكر أن الجهاز الفني  للأهلي يبحث خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية للدوري وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة.

 

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