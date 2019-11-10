طائرة الأهلي تستعد لمواجهة الطيران بالدوري غدًا

ينهي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي اليوم الأحد استعداده لخوض مباراته المقبلة أمام فريق الطيران في ثاني جولات المرحلة النهائية من منافسات بطولة الدوري المقرر أن تقامغدا الاثنين.
ويؤدي لاعبو الاهلي تدريبات بدنية في الجيم قبل المران الذي يقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.ويسعى الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي من خلاله إلى تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة. وكان الأهلي قد استهل مشواره في المرحلة النهائية من بطولة الدوري بتحقيق الفوز على فريق طنطا بثلاثة أشواط نظيفة ليواصل عروضه القوية في البطولة
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