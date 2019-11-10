يد الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباريات الدوري

يعود الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اليوم الأحد لاستئناف تدريباته استعدادا لمبارياته المقبلة في بطولة الدوري بعد حصول اللاعبين على راحة أمس السبت. أمس السبت. ويؤدي لاعبو الاهلي تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد بعد مباراتي الأوليمبي بالإسكندرية وطلائع الجيش اللتين حقق فيهما الفوز. ويعقد السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبي الفريق؛ لشرح وتصحيح بعض الأخطاء التي وقعت خلال المباريات الماضية؛ من أجل تطوير الأداء والاستمرار في تحقيق الانتصارات. حقق فيهما الفوز. ويعقد السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبي الفريق؛ لشرح وتصحيح بعض الأخطاء التي وقعت خلال المباريات الماضية؛ من أجل تطوير الأداء والاستمرار في تحقيق الانتصارات.

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