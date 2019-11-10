يعود الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اليوم الأحد لاستئناف تدريباته استعدادا لمبارياته المقبلة في بطولة الدوري بعد حصول اللاعبين على راحةأمس السبت.
ويؤدي لاعبو الاهلي تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد بعد مباراتي الأوليمبي بالإسكندرية وطلائع الجيش اللتينحقق فيهما الفوز. ويعقد السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبي الفريق؛ لشرح وتصحيح بعض الأخطاء التي وقعت خلال المباريات الماضية؛ من أجل تطوير الأداء والاستمرار في تحقيق الانتصارات.
كانت هذه تفاصيل خبر يد الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباريات الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.