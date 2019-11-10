غدًا.. أهلي 2001 يواجه المقاولون العرب ببطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ ضيفاً غداً على فريق المقاولون العرب في ملعبه بالجبل الأخضر، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة ١٣ من بطولة الجمهورية.
يدخل الأهلي مباراته أمام المقاولون؛ بحثا عن الفوز لتحسين نتائجه في بطولة الجمهورية، وتعويض الخسارة التي تعرض لها أمام مصر للمقاصة بهدفين لهدف ضمن الجولة الماضية، ولا بديل للفريق عن الفوز لمواصلة مشوار الحفاظعلى لقب البطولة.
ويمتلك الأهلي في رصيده ٢١ نقطة، جمعها من الفوز سموحة ١ - صفر، ثم خسر أمام الزمالك صفر - ١، ثم الفوز على الاتحاد السكندري ٣ - ١، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ١ - صفر، وخسر أمام طنطا ١ - ٢، وفاز على أف سيمصر ٥ - صفر، وخسر أمام المصري ١ - ٢، وفاز على دجلة ٢ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وخسر أمام المقاصة ١ - ٢، مسجلاً ٢٠ هدفاً مقابل ٨ أهداف في مرماه.
ولم يلعب الأهلي ضمن الجولة العاشرة؛ بسبب عدم مشاركة فريق أسوان في المسابقة.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا اداريا ومحمد إمام طبيبا، وإبراهيم خاطر أخصائيا للتدليك.
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