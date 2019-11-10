أهلي 2002 يواجه حدائق حلوان وديًا

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ فريق حدائق حلوان ، اليوم الأحد، في مباراة ودية تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

يخوض فريق ٢٠٠٢ بالأهلي المباراة عوضاً عن عدم لعبه في الجولة الأخيرة من بطولة منطقة القاهرة، بسبب عدم حضور منافسه فريق النوبي لخوض المباراة.

وقرر ياسر محمدين المدير الفني لفريق

٢٠٠٢ خوض مباراة ودية؛ حتى لا يبتعد اللاعبون عن حساسية المباريات، بالإضافة إلى تجهيزهم لمباراة الخميس المقبل أمام مركز شباب باب الشعرية، ضمن الجولة الخامسة من بطولة المنطقة.

ويمتلك الأهلي في رصيده ١٢ نقطة، جمعها من الفوز في ٤ مباريات، على نشء

العمال ٢٣ - صفر، وعلى الكيماويات ٩ - صفر، وعلى حدائق حلوان ١١ - صفر، وعلى النوبي ٣ – صفر(اعتباريا)، مسجلاً ٤٦ هدفاً ولم تتلق شباكه أي هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً، ومحمد سمارة مدرباً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور مديرا اداريا ، ومحمد مصطفى طبيبا ، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.