وزير الرياضة يشهد احتفالية بدء نشاط الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأحد 10 نوفمبر احتفالية بدء نشاط الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد " الدورة الأولى لمدربي كرة اليد الافارقة " ، والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 من نوفمبر الجاري ، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي وبحضور منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد ، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، واللواء محمد نور المدير التنفيذي لوزارة الرياضة ، ومدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الأكاديمية الافريقية لكرة اليد ، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد .

وتُعد الدورة أولى فعاليات أنشطة الأكاديمية الافريقية لكرة اليد وتتضمن فعاليات الدورة التدريبية لمدربي كرة اليد الافارقة مجموعة من المحاضرات النظرية والحصص التدريبة العملية لأحدث ما

تم التوصل إليه في مجال تدريب كرة اليد .

كما وقع وزير الشباب والرياضة مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ، والاتحاد الافريقي لكرة اليد ، والاتحاد المصري لكرة اليد لتفعيل نشاط الأكاديمية خلال الخمس سنوات القادمة .

وفي كلمته ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية افتتاح الاكاديمية الأفريقية لكرة اليد بمقرها الرئيسي بمجمع الصالات المغطاة بمدينة 6 أكتوبر والتي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 معلناً أن وزارة الشباب والرياضة وفرت مقراً مؤقتاً للأكايمية بهيئة استاد القاهرة .

وأشار وزير الرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تدعم هذا المجهود الكبير في كرة اليد

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والذي يتماشى مع رؤيتها ورؤية الدولة في الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية اضافة الى دعم الحركة الرياضية .

وأشاد وزير الشباب والرياضة بدور منصورو اريمو رئيس الاتحاد الأفريقى ، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في دعم وتطوير منظومة كرة اليد الافريقية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم خلال الفترة القادمة لتوسيع نشاط الأكاديمية ليشمل المزيد من البرامج العلمية المتطورة في كرة اليد لاكمال الجوانب المختلفة لتطوير كرة اليد والتي منها الطب الرياضي، والتسويق ، والاعلام وغيرها من المجالات الداعمة .

من جانبه، وجه منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد الشكر لوزير الشباب والرياضة على ما يقدمه لكرة اليد المصرية والأفريقية من دعم وتطوير.

وقال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن الدورة الاولى لمدربي كرة اليد بالاكاديمة الأفريقية هى نتاج تضافر جهود كبيرة موجهاً شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد