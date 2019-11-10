اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

قد تساهم مواجهة القمة التي تجمع بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الرابع يوم الأحد المقبل في تحديد هوية الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة أمام ليستر سيتي وتشيلسي بـ26 نقطة، ثم مانشستر سيتي رابعًا برصيد 25 نقطة.

ويتطلع ليفربول للمضي قدما نحو التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 1990 وذلك عندما يلتقي سيتي في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي