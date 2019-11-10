اونلاين | «يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة شوت الجديد 04-08-2019 درع إتحاد كرة القدم الإنجليزي

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر |كورة شوت الجديد| 04-08-2019 درع إتحاد كرة القدم الإنجليزي، حيث يلتقي فريق ليفربول مع فريق مانشستر سيتي في إطار مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية 2019 / 2020، وتُقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019، على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

كورة لايف ليفربول ضد مانشتسر سيتي

ويدخُل فريق ليفربول المباراة ساعياً للتتويج بلقب بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية، فيما يسعى فريق مانشستر ستي لمحاولة التتويج أيضاً بلقب بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية.

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر |كورة شوت الجديد| 04-08-2019 درع إتحاد كرة القدم الإنجليزي

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر |كورة شوت الجديد| 04-08-2019 درع إتحاد كرة القدم الإنجليزي

ليفربول Vs مانشستر سيتي.

البطولة : درع إتحاد كرة القدم الإنجليزي (النهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ويمبلي .

المعلق : خليل البلوشي .

موعد المباراة :

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

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5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .