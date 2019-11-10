اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول NOW

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتى اليوم يتابع عشاق كرة القدم الانجليزية وبالتحديد مشجعى فريق ليفربول والنجم اللامع المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول، مباراة اليوم والتي ستقام في تمام الساعة ال6 والنصف مساء اليوم السبت.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتى اليوم

يحتضن ملعب أنفيلد مساء اليوم السبت 9\11\2019 مباراة ليفربول وسيتى وذلك ضمن فعاليات منافسة الأسبوع ال12 من بطولة البريميرليج الدوري الانجليزي الممتاز، ومن الجدير بالذكر أنه أصبح لفريق ليفربول قاعدة عريضة من المشجعين المصريين بسبب متابعتهم للاعب المصري محمد صلاح المحترف بالفريق.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتى اليوم

يتم بث أحداث مباراة اليوم بين الفريقين عبر قنوات بي أن سبورت الوكيل الحصري الوحيد لبث مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز تحديدا قناة بي ان سبورت 2، وذلك في تمام الساعة ال6 والنصف مساءا بتوقيت مصر، والساعة ال7 والنصف بتوقيت السعودية.

منافسة ليفربول لمانشستر سيتى وطموحات الفوز

يسعى فريق ليفربول مساء اليوم بقيادة محمد صلاح المحترف في الفريق نحو تحقيق الفوز الساحق على فريق مانشستر سيتى طمعا في حصد 3 نقاط الفوز التي ستحدث فارقا معه في ترتيب جدول البريمير ليج، وتمكنه من الحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

حيث يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 31 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتى المركز الثانى برصيد 25 نقطة، ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم منافسة ساحقة وأحداث كروية مثيرة، فلا تفوتوا فرصة مشاهدة تلك المباراة.