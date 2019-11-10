رياضة | أول رد رسمي من برشلونة على إقالة فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد رسمي من برشلونة على إقالة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نادي برشلونة الإسباني على إقالة المدير الفني إرنستو فالفيردي بعد شائعات كبيرة انتشرت في وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية.

وقال جليرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة: "لا صحة لما يدور في وسائل الإعلام، كمسئولين في إدارة برشلونة، لم نناقش مطلقًا فكرة إقالة فالفيردي".

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واضاف: "هناك دعم كبير للمدرب إرنستو، ونعتقد أنه مدرب رائع ويتصدر بالفريق جدول الدوري وننافس على جميع البطولات في كل موسم".

وتابع: "نحن نتصدر أيضًا مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا، لذلك لا اعتقد أن هناك شيء يمكن أن يقال بشأن هذا الأمر".

وكان برشلونة قد خسر من ليفانتي بثلاثية في الدوري وتعادل مع سلافيا براج سلبياً في دوري الأبطال قبل أن يعود ويحقق انتصار عريض يوم امس على فريق سيلتا فيجو في الكامب بالدوري.