رياضة | تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد ميلان في قمة الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد ميلان في قمة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق يوفنتوس مواجهة صعبة مساء اليوم الاحد على ملعبه وذلك عندوا يواجه فريق ميلان بالجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويأمل فريق السيدة العجوز في تحقيق الفوز اليوم أمام ميلان واستعادة صدارة جدول الترتيب والذي خطفها منه فريق إنتر ميلان أمس.

ويدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما حقق الفوز على لوكومتيف موسكو الروسي في المباراة الماضية بدوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف.

واستقر ماورويسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

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حراسة المرمى : تشيزني

خط الدفاع : كوادرادو - ماتياس دي ليخت - بونوتشي - أليكس ساندرو

خط الوسط : سامي خضيرة - بيانيتش - بليز ماتويدي

خط الهجوم : باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجوايين.