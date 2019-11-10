رياضة | صحف إسبانيا تتحدث عن عاصفة ريال مدريد في إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف إسبانيا تتحدث عن عاصفة ريال مدريد في إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأحد بالفوز العريض الذي حققه ريال مدريد أمس على مضيفه إيبار بأربعة أهداف دون رد.

وحقق ريال مدريد مساء أمس السبت فوزًا عريضًا على إيبار بأربعة أهداف دون مقابل في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا" ليواصل شاركته لقمة الترتيب مع غريمه برشلونة برصيد 25 نقطة.

وعنونت صحيفة "الماركا" الإسبانية على غلافها الرئيسي :"عاصفة بيضاء" في إشارة إلى الفوز الكاسح الذي حققه الفريق الملكي بالأمس والذي ارتدى القميص الأبيض في المباراة.

وأضافت الصحيفة :"مدريد يُطلق عاصفة من اللعب والأهداف في إيبوروا".. عرض عظيم من فريق زيدان في أفضل مبارياته".

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وأشادت الصحيفة بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة حيث كتبت :"بنزيما يواصل التسجيل [هدفين ويتصدر الهدافين]، العرض الأول من هازارد، وكورتوا يكمل 533 دون تلقي أهداف.

أما صحيفة "الأس" فعنونت :"مدريد العظيم" في إشارة منها للأداء المميز الذي ظهر عليه الفريق الملكي أمس.

وأضافت الصحيفة :"الفريق الأبيض يُقدّم أمام إيبار أفضل مبارياته منذ عودة زيدان".

كما أثنت على الفرنسي كريم بنزيمة والبلجيكي إيدين هازارد معنونة :"بنزيمة البيتشيتشي.. الليلة الساحرة الأولى لهازارد".