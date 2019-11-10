رياضة | بلماضي يعلن قائمة الجزائر لمواجهتي زامبيا وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلماضي يعلن قائمة الجزائر لمواجهتي زامبيا وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة محاربو الصحراء التي اختارها لمواجهتي زامبيا وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويستقبل منتخب الجزائر نظيره الزامبي يوم الخميس المقبل 14 من نوفمبر الجاري، فيما سيحل ضيفًا على بتسوانا يوم 18 من الشهر الذاته.

وضمت قائمة منتخب الجزائر كلًا من :-

حراسة المرمى : عز الدين ودخة - رايس مبولحي - أليسكندر أوكيجدا.

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خط الدفاع : جمال بن لعمري - عيسى ماندي - ماكسيم سبانو - رامي بن سبعني - مهدي تاهرات - يوسف عطال - رضا حلايمية - أيوب عبد اللاوي - هاريس بلقبلة.

خط الوسط : عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - مهدي عبيد - رياض محزر - سفيان فيغولي - يوسف بلايلي - أدم زوجاني

خط الهجوم : بغداد بونجاح - إسلام سليماني - أندي ديلور - هلال سوداني.