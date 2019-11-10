رياضة | المنتخب الأوليمبي يحتفل ميلاد أكرم توفيق (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي يحتفل ميلاد أكرم توفيق (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي ولاعبو الفريق، على إقامة إحتفال خاص بعيد ميلاد أكرم توفيق لاعب الفراعنة، خلال الإقامة بالفندق والذي أتم عامه الثاني والعشرين من عمره.

وشارك أكرم توفيق في فوز المنتخب الأوليمبي، على نظيره المالي، في المباراة التي أقيمت أول أمس الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر، حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات لدورة الألعاب الأوليمبية.

على جانب آخر عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، جلسة خاصة مع ناصر منسي ومحمد صادق ثنائي الفراعنة، عقب عودتهما للقائمة مجددا واستبدالهما في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة.

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ودخل الثنائي بدلا من محمود مرعي وطاهر محمد طاهر، بعد تعرضهما للإصابة وعدم قدرتهما على المشاركة في البطولة، ليقرر غريب استبعادهما على الفور. واجتمع غريب مع الثنائي المنضمين حديثا، حيث أكد لهما على ثقته الكاملة في قدراتهما الفنية، مطالبا إياهم بالحفاظ على مكانهم والقتال من أجل الحصول على فرصة المشاركة. ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب غانا الأوليمبي، يوم 11 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة.



وتقام مباراة مصر الأوليمبي ومنتخب غانا الأوليمبي، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.