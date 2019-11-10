رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي قبل موقعة "الانفيلد" الليلة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي قبل موقعة "الانفيلد" الليلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي في قمة نارية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر لعام 2019، علي ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالموسم الحالي 2019 -2020.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة (10 انتصارات – تعادل وحيد – سجل 25 هدفًا – استقبلت شباكه 9 أهداف)، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة (8 انتصارات – تعادل وحيد – هزيمتين – سجل 34 هدفًا – استقبلت شباكه 10 أهداف).

ويسعي فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب للحفاظ على سجله خال من الهزائم في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي وحصد 3 نقاط جديدة ليبتعد بصدارة البريميرليج ومواصلة الاقتراب من حصد اللقب المحلي الغائب عن خزائن بطولاته منذ موسم 1989 – 1990.

ويعتمد ليفربول على كوكبة من نجوم الكرة العالمية لتحقيق الانتصار ضد مانشستر سيتي في مباراة اليوم الأحد أبرزهم نجم منتخب مصر محمد صلاح "هداف" البريميرليج بالموسم الماضي، وأحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي حاليًا، وصاحب القدرات الهجومية والتهديفية العالية، حيث تأكد جاهزيته للمشاركة في اللقاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

وخاض محمد صلاح 8 مباريات ضد فريق مانشستر سيتي خلال مشواره الاحترافي في أوروبا، فاز في 3 مباريات، وخسر 3 مباريات، بينما انتهت مباراتين بالتعادل، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفين أمام السيتي.

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لعب "صلاح" مباراتين ضد مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا، و4 مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراة في كأس الإتحاد الإنجليزي، ومباراة كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي).

أول مباراة للفرعون المصري ضد مانشستر سيتي كانت خلال احترافه في تشيلسي وذلك في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي موسم 2013 – 2014، وشارك في 45 دقيقة فقط، وخسر الريدز 2-0.

في موسم 2017 – 2018 وبعد إنتقاله لنادي ليفربول لعب "صلاح" مباراتين ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، خسر فريقه المباراة الأولي بخماسية نظيفة، بينما فاز الريدز في المباراة الثانية بنتيجة 4 – 3 وسجل نجم منتخب مصر هدف وصنع آخر خلال أحداث اللقاء.

كما واجه "صلاح" مانشستر سيتي في مباراتين بدوري أبطال أوروبا في نفس الموسم 2017 – 2018، فاز ليفربول في المباراة الأولي 3 – 0 وسجل نجم الفراعنة هدفًا وصنع آخر، وكرر الليفر الفوز في لقاء الإياب 2 – 1 وسجل "مو" هدفًا.

أما في موسم 2018 – 2019 خاض محمد صلاح مباراتين ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي انتهت الأولي بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما خسر الريدز في المباراة الثانية بنتيجة 2-1.

آخر مباريات محمد صلاح ضد مانشستر سيتي كانت في لقاء كأس الدرع الخيرية مطلع الموسم الجاري، وتحديدًا في 4 أغسطس الماضي، وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسم السيتي اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.