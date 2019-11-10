رياضة | أسطورة برشلونة يقترب من خلافة "إيمري" في أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة برشلونة يقترب من خلافة "إيمري" في أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا بأن النادي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المدرب الإسباني ليتولى تدريب الفريق في ظل تدهور النتائج تجت قيادة مواطنه أوناي إيمري.
وتلقى أرسنال الخسارة مساء أمس السبت على يد مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" ليواصل الفريق اللندني مسلسل نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.
وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية بأن راؤول سانليهي، مدير الكرة في أرسنال وعرض عليه تولي تدريب الفريق.
ويحتل أرسنال المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 17 نقطة بعد خوضه لـ12 جولة من عمر المسابقة.