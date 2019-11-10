رياضة | أسطورة برشلونة يقترب من خلافة "إيمري" في أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة برشلونة يقترب من خلافة "إيمري" في أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع الإسباني لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة لتولي تدريب الفريق خلفًا لأوناي إيمري.

وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا بأن النادي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المدرب الإسباني ليتولى تدريب الفريق في ظل تدهور النتائج تجت قيادة مواطنه أوناي إيمري.

وتلقى أرسنال الخسارة مساء أمس السبت على يد مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" ليواصل الفريق اللندني مسلسل نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية بأن راؤول سانليهي، مدير الكرة في أرسنال وعرض عليه تولي تدريب الفريق.

ويحتل أرسنال المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 17 نقطة بعد خوضه لـ12 جولة من عمر المسابقة.