رياضة | الأهلي يحفز لاعبيه في المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحفز لاعبيه في المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالًا هاتفيًا بالثلاثي «رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي» لاعبي الأهلي المتواجدين بمعسكر المنتخب الاولمبي؛ لتحفيزهم قبل مواجهة غانا المرتقبة غدٍ الاثنين في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تحتضنها مصر وتستمر حتى الـ22 من نوفمبر الجاري.



وكان منتخبنا الأولمبي قد حقق فوزه الأول بالبطولة أمس الأول على حساب نظيره المالي بهدف دون رد، حيث حرص عبد الحفيظ على الشد من أزر ثلاثي الأهلي متمنيًا التوفيق للمنتخب في مشوار البطولة الافريقية المؤهلة لنهائيات الأولمبياد القادم طوكيو 2020.

