رياضة | ماذا قالت صحف إسبانيا عن هاتريك ميسي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت صحف إسبانيا عن هاتريك ميسي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقاد ميسي فريق برشلونة لتحقيق الفوز أمس على ضيفه سيلتافيجو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" والمقامة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الهاتريك".
وسجل أفضل لاعب في العالم ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك سيلتافيجو هدف من ركلة جزاء وهدفين من ركلتين حرتين نفذهما بطريقة رائعة.
وعلقت صحيفة "السبورت" الإسبانية على غلافها قائلة :"ميسي ميسي ميسي وحده ميسي" في إشادة بما فعله النجم الأرجنتيني بالأمس.
كما أضافت الصحيفة بأن برشلونة لا يزال متصدر الليا بفضل عرض آخر من النجم الأرجنتيني الذي سجل هاتريك من ضربة جزاء وركلتين حرة.
أما صحيفة "موندو ديبورتيفو فوصفت ميسي بالعبقري حيث عنونت "إنه عبقري".
وأضافت الصحيفة في عنوانها :"هاتريك ميسي يمنح البارسا انتصاراً يستعيد فيه صدارة الليجا".
كما تابعت :"هدف من جزاء وهدفين ركلات حرة وهدف لبوسكيتس مكافأة تحسين الأداء".