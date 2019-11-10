رياضة | سونج: سنهاجم مالي بلا رحمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سونج: سنهاجم مالي بلا رحمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ريجوبير سونج مدرب منتخب الكاميرون الأولمبي عن مواجهة نظيره المالي في الخامسة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وقال سونج في المؤتمر الصحفي، إنه حزين لخسارة نقطتين أمام غانا، كان يجب أن يكون لدينا إصرار أثناء المباراة للحصول على الثلاث نقاط ولكن المباراة القادمة مهمة جدا حتي نستطيع الاستمرار في البطولة.

وتعادل المنتخب الكاميروني مع نظيره الغاني بهدف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.

وأشار سونج إلى أنه ستكون لنا استراتيجية بعينها أمام مالي، نستعد جيدا للفوز وتكون استراتيجيتنا أكثر هجومية مع تحفظ دفاعي كبير، رأينا المنافس ولكننا لا نعرف كيف سيلعب في مباراة الغد.

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وقال مدرب الكاميرون ان المنافسة ستكون أفضل اذا تواجد كل عناصرنا في المباراة الأولى، اذا اتي لاعبون جدد سيكون الموقف صعب، ولكن هم معنا بالفريق، الأهم بالنسبة لنا الفريق الذي شارك في المباراة الأولى والأهم علاج السلبيات والأخطاء التي وقعنا فيها، أما بالنسبة لمواجهة مصر فلن تكون مباراة صعبة بل ستكون مباراة ممتعة.

وشدد سونج على أنه لن يتحدث حاليا عن مواجهة مصر، فتركيزه الان على مواجهة مالي غدا حتي لا نفقد تركيزنا، ثم بعد ذلك التفكير في مواجهة مصر.

وقال إنه يري أن عدم وجود نجم كبير في المنتخب ميزة كبيرة للمنتخب، اذا وضعوا في اعتبارهم أنهم نجوم سنخسر، نحن الان سعداء بالمجموعة الكاملة المتواجدة معنا، هم كلهم مستوي واحد، احنا بنكبر وبنتطور وبنتعلم، لم أكن نجما كان هناك نجوم أكبر مني، الفرد جزء من المجموعة، احنا مرتكزين على المجموعة كلها.

وأشار سونج إلى أنه الروح المعنوية مرتفعة بالفريق، وكان لدينا وقت للتفكير والعمل بشكل صحيح، اللاعبون الان مركزون جيدا، من الممكن أن نقدم شيء أفضل، أرى أنهم مازالوا في البداية ما شجعنا كجهاز فني لأنهم يشعرون بالمسؤولية