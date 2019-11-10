رياضة | عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم نادي هيديرسيفلد الإنجليزي نادي الأهلي في موقفه من الاستغناء عن رمضان صبحي على سبيل البيع النهائي بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء هذا الموسم.

وطلب هيديرسفيلد 7 ملايين جنيه استرليني لبيع رمضان صبحي للأهلي في نهاية الموسم الجاري وهو ما يعد صدمة للقلعة الحمراء لأنه قد يعادل 145 مليون جنيه.

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وينوي الأهلي شراء رمضان صبحى نهائيًا حتى لا تتسبب أي عروض من أوروبا والخليج في تغيير وجهته ورحيله.

كان الأهلي قد استعار رمضان صبحي يناير الماضي مقايل 800 ألف يورو لمدة ستة أشهر ثم تمت استعارته مرة أخرى لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف يورو.