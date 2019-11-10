رياضة | مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التواصل مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره بشكل طيب خلال مواجهة المنتخب المصري الأوليمبي أمام نظيره مالي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

وأشاد منصور بالمستوى الذي قدمه اللاعب وتسجيله لهدف المباراة الوحيد، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في ظهوره بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة مع المنتخب.

وشدد رئيس نادي الزمالك على اللاعب بالتركيز فقط داخل الملعب خلال مباريات البطولة، حيث حذره من التعامل مع السماسرة وشركات التسويق باعتباره واحد من أهم اللاعبين في الفريق الأبيض.

وأكد منصور للاعب بأن الإدارة سوف ترفض أي عرض احتراف خلال الفترة الحالية، نظرا لاحتياج الفريق لخدماته مشيراً إلى أنه سيكون له دور بارز مع الفريق.

وقد نجح مصطفى محمد في قيادة المنتخب المصري الأولمبي في الفوز على نظيره مالي بهدف نظيف سجله من ضربة رأسية قوية، ليتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط.

في سياق متصل خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية أمس السبت على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن استعدادات الأبيض على هامش فترة التوقف الدولي الحالية.

وغاب المغربي محمد اوناجم لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية بعد حصوله على راحة من قبل الجهاز الفني للفريق، حيث اكتفى ببعض التدريبات البدنية على صالة الجيمانزيوم.

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وظهر المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق في مقر القلعة البيضاء، عقب انتهاء رحلة فرنسا التي حرص اللاعب على خوض بعض الفحوصات الطبية.

وعقد امير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق جلسة سريعة مع اللاعب المغربي للاطمئنان على حالته عقب انتهاء رحلته بفرنسا.

وغادر التونسي حمدي النقاز ظهير فريق الزمالك إلى تونس من اجل الانضمام إلى معسكر النسور لمواجهتي ليبيا وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠٢١.

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بشرح بعض الجمل التكيكية والفنية من اجل تنفيذها في المران، حيث اعتمد على التمريرات القصيرة والتسليم والتسلم وتصحيح الأخطاء اولا بأول خلال المران.

وشارك محمود عبد الرازق شيكابالا قي التدريبات الجماعية للأبيض وذلك بعد انتهاء فترة التأهيل عقب إصابته في العضلة الضامة، ليصبح جاهز للتواجد في المباريات.

وخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبرنامج بدني في بداية التدريبات تحت إشراف جوزية رودريجرز، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بعد ودية منتخب جنوب افريقيا الاوليمبي.

وعقد عصام مرعي المدرب العام للفريق جلسه خاصة مع الثنائي محمود الونش وإسلام جابر قبل انطلاق مران الفريق اليوم، حيث حرص على منحهما بعض التعليمات الفنية الخاصة.