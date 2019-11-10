رياضة | مدرب مالي: استحوذنا على الفراعنة.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مالي: استحوذنا على الفراعنة.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فاجنيري ديارا مدرب منتخب مالي الأولمبي عن مواجهة نظيره الكاميروني في الخامسة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وقال ديارا في المؤتمر الصحفي، نعلم جيدا أننا سنجد الكلمات الصحيحة لاستخدامها في لقاء الغد، سنعمل كل شيء لعلاج الأخطاء في المباراة الماضية، خاصة اننا فشلنا في استغلال العمق.

وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد لتصحيح سلبيات المباراة الماضية والفوز بنقاط المباراة الثلاث، جئنا إلى هنا للفوز والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال ديارا ان اللاعب موسي سيساكو لم يحضر معنا إلي البطولة بسبب رفض ناديه التفريط في خدماته خاصة أن البطولة تقام خارج الأجندة الدولية.

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وأضاف: "بعد أي مباراة لابد أن نحلل جيدا، وده الوقت اللي سنضع فيه استراتيجيتنا الخاصة، المهم تكون عندنا معنويات عالية جدا، الخسارة جعلتنا أقوي جدا، برغم كل شيء نحن قادرون على الاستمرار".

وتابع مدرب مالي أن حظوظ فريقه مازالت قائمة وهذا هو الأهم حاليا بالنسبة له، مشددا على أنه فريقه أمام مصر كان مستحوذا ولكنه استحواذ سلبي ولم نستطع تهديد مرمى منتخب مصر، لذا نعمل على علاج ذلك أمام الكاميرون.