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التاريخ يقف مع ساري ضد بيولي قبل مواجهة ميلان ويوفنتوس

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الأحد 10 نوفمبر 2019

ساري

عبدالقادر عرابي

يحل نادي ميلان ضيفاً على ملعب "أليانز ستاديوم" لمواجهة فريق يوفنتوس ضمن المرحلة الثانية عشرة من .

ويسعى نادي يوفنتوس لإستعادة الصدارة التي فقدها أمس بفوز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا، بينما يريد الميلان الخروج من دوامة النتائج السبية التي يمر بها الفريق.

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يوفنتوس يتفوق في النتائج المباشرة

وعلى صعيد النتائج المباشرة، تواجه الفريقين في 168 مباراة، فاز اليوفي في 65 مباراة مقابل 49 مباراة للروسونيري، فيما إنتهت 54 مباراة بالتعادل.

بيولي ضد ساري

وتواجه المدربان "ماوريسيو ساري" المدير الفني لليوفي و "ستيفانو بيولي" المدير الفني للميلان في 9 مباريات سابقة، فاز ساري في 5 مناسبات، مقابل فوز وحيد لبيولي، فيما إنتهت 3 مباريات بينهما بالتعادل.

وسجل ساري في أندية بيولي 14 هدفاً جمعيها كانت مع نابولي،بينما إهتزت شباك ساري 10 مرات من أقدام لاعبي بيولي.

ويحتل اليوفي المركز الثاني برصيد 29 نقطة فيما يتواجد ميلان في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

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