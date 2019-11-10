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شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير.. محمد صلاح في ريال مدريد الصيف القادم والسبب مبابي ! والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
محمد صلاح
كشفت تقارير صحافية إسبانية عن ريال مدريد يسعى لضم نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، في الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقاً لصحيفة "El Desmarque" الإسبانية أن إدارة ليفربول ستوافق على رحيل محمد صلاح لريال مدريد مقابل الحصول على 215 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت الصحيفة أن سبب موافقة إدارة ليفربول على بيع محمد صلاح بهذا المبلغ من أجل تمويل صفقة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي .
كما أن نادي ريال مدريد لديه رغبة في ضم المهاجم الفرنسي في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز قدرات الفريق الهجومية.
يذكر أن ملعب أنفيلد يستقبل في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ختام مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" وقمة مبارياته بين ليفربول متصدر الترتيب وضيفه مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين.
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