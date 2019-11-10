شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: الجوائز الفردية لا تشغلني.. الأهم فوز المنتخب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصطفي محمد مهاجم متتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أنه لا يشغل باله بالحصول على الجوائز الفردية، مؤكدًا أن الأهم هو فوز المنتخب الأولمبي والحصول على النقاط الثلاث.

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وأضاف مصطفى، خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء غانا، أن حصوله على أفضل لاعب في مباراة مالي مجهود لجميع زملائه بالفريق وأنه يأمل في مساعدة زملائه للفوز أمام غانا في المباراة المقرر لها الثامنة مساء غدا الاثنين، بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تنظمها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وفاز منتخب مصر الأولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد، في المواجهة التي جاءت في افتتاح البطولة، بينما تعادلا منتخبا الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يحتل غانا والكاميرون في المركز الثاني والثالث برصيد نقطة، ثم مالي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.