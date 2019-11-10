شكرا لقرائتكم خبر عن «سونج»: سنهاجم مالي بكل قوة لتحقيق الفوز.. هدفنا التأهل للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ريجوبير سونج، مدرب منتخب الكاميرون الأولمبي لكرة القدم، عن مواجهة نظيره المالي في الخامسة مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال سونج، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه حزين لخسارة نقطتين أمام غانا، كان يجب أن يكون لدينا إصرار أثناء المباراة للحصول على الثلاث نقاط ولكن المباراة القادمة مهمة جدا حتي نستطيع الاستمرار في البطولة.

وتعادل المنتخب الكاميروني مع نظيره الغاني بهدف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.

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وأشار سونج إلى أنه ستكون لنا استراتيجية بعينها أمام مالي، نستعد جيدا للفوز وتكون استراتيجيتنا أكثر هجومية مع تحفظ دفاعي كبير، رأينا المنافس ولكننا لا نعرف كيف سيلعب في مباراة الغد.

وقال مدرب الكاميرون إن المنافسة ستكون أفضل إذا تواجد كل عناصرنا في المباراة الأولى، إذا أتى لاعبون جدد سيكون الموقف صعبا، ولكن هم معنا بالفريق، الأهم بالنسبة لنا الفريق الذي شارك في المباراة الأولى والأهم علاج السلبيات والأخطاء التي وقعنا فيها، أما بالنسبة لمواجهة مصر فلن تكون مباراة صعبة بل ستكون مباراة ممتعة.

وشدد سونج على أنه لن يتحدث حاليا عن مواجهة مصر، فتركيزه الآن على مواجهة مالي حتى لا نفقد تركيزنا، ثم بعد ذلك التفكير في مواجهة مصر.

وقال إنه يرى أن عدم وجود نجم كبير في المنتخب ميزة كبيرة للمنتخب، إذا وضعوا في اعتبارهم أنهم نجوم سنخسر، نحن الآن سعداء بالمجموعة الكاملة المتواجدة معنا، هم كلهم مستوي واحد، نكبر ونتطور ونتعلم، لم أكن نجما كان هناك نجوم أكبر مني، الفرد جزء من المجموعة، نعتمد على المجموعة كلها.

وأشار سونج إلى أن الروح المعنوية مرتفعة بالفريق، وكان لدينا وقت للتفكير والعمل بشكل صحيح، اللاعبون الآن مركزون جيدا، من الممكن أن نقدم شيئا أفضل، أرى أنهم مازالوا في البداية ما شجعنا كجهاز فني لأنهم يشعرون بالمسؤولية.