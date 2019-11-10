شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: نواجه غانا للفوز فقط.. والإصابات أفقدتنا 6 نجوم كبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، أنه سيواجه غانا للفوز وتحقيق النقاط الثلاث فقط لتصدر المجموعة والتأهل للدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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وأضاف غريب، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد قبل مواجهة غانا غدا، أنه فقد 6 نجوم مؤثرين، وهم: محمد محمود وكريم وليد «نيدفيد» وطاهر محمد وأحمد حمدي وناصر ماهر ومحمود متولي وكلهم نجوم وعناصر أساسية.

ويقع المنتخب الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وفاز منتخب مصر الأولمبي، مساء الجمعة، على منتخب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد، في المواجهة التي جاءت في افتتاح البطولة، بينما تعادل منتخبا الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل غانا والكاميرون المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة، ثم مالي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.