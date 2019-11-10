شكرا لقرائتكم مصطفى محمد: لا أسعى للجوائز الفردية وأفضل لاعب تتويجا لمجهود المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى محمد مهاجم متتخب مصر الأوليمبي، أنه لا يشغل باله بالحصول على الجوائز الفردية، الأهم هو فوز المنتخب الأولمبى والحصول على النقاط الثلاث فى مباريات بطولة الامم الأفريقية تحت 23 سنة .

وواصل قائد المنتخب الاولمبي أن حصوله على أفضل لاعب فى مباراة مالى مجهود لجميع زملائه بالفريق وأنه يأمل فى مساعدة زملائه للفوز أمام غانا فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء الغد بالجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وتفوق منتخب مصر الأولمبى مساء الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف احرزه مصطفى محمد، فى المواجهة التى جاءت فى افتتاح بطولة امم أفريقيا تحت 23 عام والمقامة فى مصر حالياً، بينما تعادلا منتخبى الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.