شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لا يوجد طريقة لعب ثابتة للمنتخب الاوليمبي والأداء يختلف مع النتيجة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي انه لا يوجد طريقة لعب ثابتة للمنتخب الاوليمبي الخطة تتغير حسب احداث اللقاء وهذا ما يحدث في كل معظم منتخبات وفرق العالم.

وتابع المدير الفني للمنتخب الاوليمبي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غانا النقرر لها الثامنة مساء الاثنين ان الاداء في الشوط الاول امام مالي بضربة البداية اختلف عن الشوط الثاني لاننا تقدمنا بهدف وكنا نحافظ عليه والطبيعي ان يهاجم الفريق المهزوم وكنا نلعب علي فرض السيطرة بالاستحواذ علي الكرة والأهم هو تحقيق النقاط الثلاث.

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وتغلب منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.