شكرا لقرائتكم 3 مشاهد تجسد الروح الحلوة فى كتيبة فراعنة شوقى غريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن الروح الحلوة والألفة لها الكلمة العليا فى صفوف منتخب مصر الأوليمبى تحت 23 سنة بقيادة شوقى غريب، بدءا من الجهاز الفنى مرورا بعلاقة اللاعبين من بعضهم البعض والذى ظهر بقوة فى اللقاء الأول للمنتخب أمام مالى فى بطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد الخليج 365 أبرز المشاهد التى تجسد الروح الحلوة فى كتيبة شوقى غريب بالتقرير التالى:

استمرار طاهر ومرعى فى معسكر الفراعنة

حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على استمرار الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى فى معسكر الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة رغم إصابة الثنائى واستبعادهما رسمياً من البطولة، وذلك فى ظل على الروح الموجودة من قبل الثنائى محمود مرعى وطاهر طاهر داخل المعسكر وتحفيزهم المستمر للاعبين.

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لقطة احتفال رمضان صبحى ومصطفى محمد بالفوز



كما أن احتفال نجم الأهلى رمضان صبحى ومهاجم الزمالك مصطفى محمد بالهدف الذى أحرزه الأخير يدل بقوة على الروح الطيبة بين نجوم القدمين وعدم وجود أى فقتة بين النجوم وبعضهما على الصعيد الشخصى فشلا عن توصيل رسالة أن حب مصر ونجاح المنتخب فوق كل شىء.

إحتفال اللاعبين على طريقة طاهر

فيما إحتفل اللاعبين بالفوز على المنتخب المالى بضربة البداية على طريقة إحتفال زميلهم طاهر محمد طارهر بالأهداف من أجل الشد من أزره نظرا لععدم مشاركته للإصابة .