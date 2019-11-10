شكرا لقرائتكم مهاجم الفراعنة: المنتخب الاولمبى كله نجوم ولا مجال للنجم الواحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد مصطفى محمد لاعب المنتخب الاولمبي، على أنه لايوجد نجم داخل منتخب مصر الاوليمبى الفريق نجوم والكل على قلب راجل واحد خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.

وواصل مهاج المنتخب الاولمبى حديثه قائلا : المنتخب يوجد به مجموعة من المهاجمين ولكن هناك اختلاف فى طريقة اللعب منهم من يحرز الأهداف والآخر يصنعه مؤكدا أن مصر ممتلئة بالمهاجمين المميزين ولا صحة لما يقال بعدم وجود مهاجمين فى مصر.

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وشكر مصطفى محمد الجماهير المصرية ووجه لها رسالة قبل مواجهة غانا : انه سيسعى للتألق مع الفراعنة بجانب زملاؤه وأهم شيء فى الملعب هو الاستمرار بالفوز

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى لمجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وتغلب منتخب مصر الاولمبى مساء الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف احرزه مصطفى محمد،فى المواجهة التى جاءت فى افتتاح بطولة امم أفريقيا تحت 23 عام والمقامة فى مصر حالياً، بينما تعادلا منتخبى الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.