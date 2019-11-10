شكرا لقرائتكم شوقي غريب: فقدنا 6 نجوم أساسيين ونسعى للفوز على غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف المدير الفني للمنتخب الأوليمبيانه فقد 6 نجوم موثرين وهم محمد محمود وكريم نيدفيد وطاهر محمد واحمد حمدي وناصر ماهر و محمود متولي وكلهم نجوم وعناصر اساسية. Advertisements وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا. وتفوق منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.

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