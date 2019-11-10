محمد يوسف يستعيد ذاكرة الانتصارات الافريقية...

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جدة - عمرو شويل احتفل محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بذكرى التتويج الأخير للقلعة الحمراء بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخ الأحمر، حيث كان مديراً فنياً للأهلي آنذاك. وتحت القيادة الفنية لمحمد يوسف، كان آخر تتويج للأهلى بالبطولة الأفريقية فى نسخة 2013 أمام أورلاندو حيث انتهى لقاء الذهاب فى جنوب إفريقيا بالتعادل بنتيجة 1 / 1 قبل أن ينجح المارد الأحمر فى الفوز بموقعة الإياب بملعب المقاولون العرب بنتيجة 2 / 0 ليصبح مجموع المباراتين 3 / 1 لصالح الأهلى ليتوج بلقبه الثامن منفردا بزعامة القارة السمراء فى البطولة الإفريقية. ونشر يوسف فيديو من مباراة النهائي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق: Advertisements زي النهاردة من 6 سنوات فزت مع النادي الأهلي بأغلي بطولة لاعبا و مدربا (التاسعة يا أهلي). حافظ المارد الأحمر على اللقب للعام الثاني على التوالي، والثامن للفريق في مسيرته بدوري الأبطال في هذه النسخة ليحقق انجازاً جديداً يضاف إلى سجل الفريق الأحمر الذي هيمن على زعامة القارة السمراء، ومازالت الأميرة الأفريقية غائبة عن الدولاب الأحمر منذ ذلك التاريخ.

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