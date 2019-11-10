شكرا لقرائتكم محمد يوسف يستعيد ذاكرة الانتصارات الافريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر يوسف فيديو من مباراة النهائي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق:
زي النهاردة من 6 سنوات فزت مع النادي الأهلي بأغلي بطولة لاعبا و مدربا (التاسعة يا أهلي).
حافظ المارد الأحمر على اللقب للعام الثاني على التوالي، والثامن للفريق في مسيرته بدوري الأبطال في هذه النسخة ليحقق انجازاً جديداً يضاف إلى سجل الفريق الأحمر الذي هيمن على زعامة القارة السمراء، ومازالت الأميرة الأفريقية غائبة عن الدولاب الأحمر منذ ذلك التاريخ.
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