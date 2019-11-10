شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يرد على وائل جمعة عبر توتير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ونشر فتحي: كابتن وائل ربنا يبارك فيك وأنت طيب مفيش حد عملي عيد ميلاد زيك انت حوالي 30 مره بس. كما حرص جمعة على تهنئة فتحي بعيد ميلاده عبر تويتر قائلاً: كل سنه وانت طيب يا فليبو وموسم سعيد عليك وعلى الاهلوية. Advertisements ويحتفل اليوم، أحمد فتحي بعيد ميلاده رقم 35 حيث ولد لاعب الفريق الأحمر فى مدينة بنها يوم 10 نوفمبر عام 1984.

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