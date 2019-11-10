ناصر ماهر يغيب عن المنتخب الأوليمبي بأول مباراة وحتى نهاية بطولة أفريقيا

ناصر ماهر صانع ألعاب فريق منتخب مصر الأوليمبي، سيغيب عن باقي مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، نظرا لتعرضه للإصابة في مباراة الافتتاح أمام منتخب مالي.

حيث أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب أنه تسلم تقريرا طبيا شاملا من الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب، يوضح حالة اللاعب، والذي أكد تعرض ناصر لخلع بمفصل الكتف الأيسر إثر ارتطام مباشر مع الخصم، وتم رد الخلع بالملعب.

كما صرح الجهاز الفني ان اللاعب يحتاج لمدة راحة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع للعودة للتدريبات، حيث أن اللاعب قد أجرى أشعة رنين مغناطيسى وأشعة سينية على مفصل الكتف، والتي أكدت على وجود تهتك بالأربطة الأمامية، وقطع بالحافظة الأمامية للمفصل وتم تثبيته بواسطة دعامة خاصة.