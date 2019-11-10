الأهلي يعتمد توصيات لجنة التخطيط بتسوية مستحقات «كوليبالي»

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على توصيات لجنة التخطيط للكرة، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد امس السبت بفرع النادي بالشيخ زايد، وقد تضمنت التوصيات على الموافقة بالعرض المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي لتسوية مستحقات النادي الأهلي في اللاعب سليماني كوليبالي، لاعب الفريق السابق، حيث سيقوم النادي بسداد كامل المبلغ لصالح النادي الأهلي والمستحق عن عدم استكمال اللاعب لمدة تعاقده موسم 2016-2017.

كما قرر المجلس الموافقة على تجديد تعاقد عدد 17 لاعبا من اللاعبين الناشئين الموهوبين داخل مختلف فرق قطاع الناشئين بالنادي، وتم اعتماد بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق النادي في حقوق الرعاية المستحقة عن لاعبيه، والموافقة على التقرير العام لقطاع كرة القدم عن الموسم 2018-2019.