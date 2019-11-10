مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 10-11-2019 ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، تبدأ مباراة ليفربول بث مباشر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، الساعة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر بقيادة محمد صلاح بث مباشر بدون تقطيع اليوم، رابط يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على قناة beIN SPORTS نقل مباشر وحي يدخل ليفربول الباحث عن لقبه الأول في بطولة إنكلترا لكرة القدم منذ ثلاثة عقود، مباراة فاصلة على ملعبه الأحد ضد بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، آملا في استغلال نقص الخط الدفاعي للأخير، لتحقيق فوز يعزز به صدارته.

يلا شوت مباراة ليفربول بث مباشر منذ لقبه الأخير في الدوري الإنكليزي عام 1990، اختبر ليفربول العديد من المحطات التي بدت فيها كأس البطولة في متناول لاعبيه، قبل أن تجري الرياح على عكس ما تشتهي سفن ملعب أنفيلد.

لكن الملعب الأسطوري في كرة القدم، سيكون غدا على موعد مع موقعة في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، يأمل المضيف بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، في أن يخرج منها بتعزيز صدارته.

ويبتعد ليفربول بفارق ست نقاط (31 مقابل 25) عن سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، والذي تراجع السبت الى المركز الثالث موقتا بفارق نقطة خلف تشلسي الفائز على كريستال بالاس (2-1).

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ليفربول بث مباشر اليوم يسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، حيث يقدم الفريق موسماً رائعاً إذ يملك 31 نقطة من أصل 33، بتعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد، فيما يتخلف عنه مانشستر سيتي بست نقاط بسبب خسارتين غير متوقعتين أمام نورويتش سيتي بجانب وولفرهامبتون على الترتيب

وقال غوارديولا في تصريحات الجمعة عشية المباراة “في الموسم الماضي فزنا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز على حساب أقوى منافس واجهته في مسيرتي” التي شملت تدريب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

وأضاف “حاليا ليفربول هو أقوى فريق في العالم. نعرف ما يعنيه اللعب في أنفيلد بالنسبة إليهم وبالنسبة الى كل من يواجههم”.

كورة لايف ليفربول ومانشيستر بث مباشر صنع كلوب انقلابا في الملعب التاريخي للنادي الأحمر. منذ توليه المسؤولية في خريف العام 2015، أعاد الألماني الفريق الى مصاف الكبار في إنكلترا وأوروبا، وتوّج صعوده التدريجي الثابت بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخ النادي.