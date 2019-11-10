لقاء بين سونج وشوقى غريب باستاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورحب المدير الفني للمنتخب الأولمبى بسونج مدرب الكاميرون بعد انتهاء المؤتمر الصحفى، متمنيا له التوفيق في مهمته. Advertisements من جهته أبدي سونج سعادته بالتواجد فى مصر وتمني التوفيق للفراعنة فى البطولة، وأعرب عن سعادته بالتواجد وسط المصريين.

سونج مع شوقي غريب



سونج وشوقي غريب

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